В Гродно женщина избила до полусмерти сожителя

До восьми лет лишения свободы грозит жительнице Гродно за жестокое избиение сожителя.

Как сообщается, сигнал в милицию поступил от медиков, которые сообщили о поступлении в больницу мужчины в бессознательном состоянии.

Сожительница сообщила правоохранителям, что мужчина накануне ушел на пьянку и вернулся домой уже побитым.

На самом деле выяснилось, что пара выпивала в гостях. По дороге домой вспыхнула ссора. Повалив мужчину на землю, женщина нанесла несколько ударов ногой по голове возлюбленного.

Несмотря на травмы, гродненчанин добрался домой без посторонней помощи. На следующий день ему стало плохо, и сын вызвал «скорую», которая и доставила бедолагу в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).