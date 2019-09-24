В Оршанском районе поставили на поток производство боеприпасов и взрывчатки

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На базе белорусского предприятия «БСВТ — Новые технологии» в Оршанском районе формируется «целый промышленный кластер, связанный с производством боеприпасов и взрывчатых веществ».

Фото с сайта bvpservice.by

Как заявил 23 сентября в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» руководитель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, «предприятие продолжает реализовывать проект по созданию боеприпасов. Уже сейчас работает производство патронов трех калибров. Выпущено уже определенное количество миллионов этих патронов для поставки на экспорт. На этой же площадке ведется работа по регламенту, ремонту и обслуживанию авиационных ракет. Есть планы на развитие другого производства».


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Производственная база предприятия «БСВТ — Новые технологии» расположена в бывшей воинской части около агрогородка Устье (Оршанский район Витебской области).

Помимо производства боеприпасов, предприятие занимается конструированием стрелкового оружия. Так, на выставке вооружения и военной техники MILEX в мае этого года в Минске были представлены новые образцы ручного оружия собственного производства — самозарядные модульные пистолеты ПСНВ и ПВ-17 конструкции отечественного разработчика Игоря Васильева, а также полуавтоматические снайперские винтовки СВ.01 калибра 7,62 мм и СВ.02 калибра 5,56 мм.

Ранее сообщалось, что глава Госкомвоенпрома заявил, что на этот год ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» полностью загружен заказами, формируется портфель заказов на 2020 год.
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Тэги: Госкомвоенпром ВПК оборонка боеприпасы взрывчатка Персона: Роман Головченко Город: Орша

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