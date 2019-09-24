В Оршанском районе поставили на поток производство боеприпасов и взрывчатки
На базе белорусского предприятия «БСВТ — Новые технологии» в Оршанском районе формируется «целый промышленный кластер, связанный с производством боеприпасов и взрывчатых веществ».
Как
Производственная база предприятия «БСВТ — Новые технологии» расположена в бывшей воинской части около агрогородка Устье (Оршанский район Витебской области).
Помимо производства боеприпасов, предприятие занимается конструированием стрелкового оружия. Так, на выставке вооружения и военной техники MILEX в мае этого года в Минске были представлены новые образцы ручного оружия собственного производства — самозарядные модульные пистолеты ПСНВ и ПВ-17 конструкции отечественного разработчика Игоря Васильева, а также полуавтоматические снайперские винтовки СВ.01 калибра 7,62 мм и СВ.02 калибра 5,56 мм.
Ранее сообщалось, что глава Госкомвоенпрома заявил, что на этот год ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» полностью загружен заказами, формируется портфель заказов на 2020 год.