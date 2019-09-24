Лечение Анастасии Заворотнюк: врачи сдались?

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СМИ пишут о том, что врачи признали свое бессилие в лечении популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

Фото с сайта vesty.co.il

Как сообщается, после трехнедельного обследования специалисты частной клиники, где находится «моя прекрасная няня», пришли к выводу, что опухоль неоперабельна, пишут podrobnosti.ua.

Отмечается, что теперь ее состояние будут поддерживать только медикаментами. На данный момент состояние Анастасии оценивается как стабильно тяжелое.

Вчера сообщалось, что на телеканале НТВ вышел сюжет, в котором женщина, проходящая лечение в той же клинике, что и Заворотнюк, заявила о состоянии актрисы: «Помирает человек, как… Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца. Так сердце сейчас откажет, и все…».


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На днях появились обнадеживающая информация о том, что Заворотнюк была сделана вторая операция и все еще может закончиться хэппи-эндом.

Как ранее отмечал академик РАН, почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов, диагностированная у Заворотнюк глиобластома — это «одна из самых опасных и трудно излечимых даже, по сути, неизлечимых опухолей».

Не так давно СМИ писали, что у Анастасии развились полиорганная недостаточность и пневмония, из-за чего была прервана интенсивная терапия.

По словам врачей, на фоне пневмонии у пациентки могло начаться заражение крови. Сепсис спровоцировал отказ нескольких органов 48-летней актрисы.

14 сентября сообщалось, что врачи ввели Заворотнюк в медикаментозную кому.

На следующий день появилась информация, что любимая миллионами актриса находится в глубокой коме.
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Тэги: рак актриса онкология Персона: Анастасия Заворотнюк

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