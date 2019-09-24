В скандальную гомельскую СШ №15 назначили нового директора

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В ставшую известной на всю страну гомельскую школу № 15 назначили нового директора.


«Оставьте нашу школу в покое!» Родители вступились за уволенного директора

Как сообщает «ГП», новый руководитель не пришел извне — ранее Людмила Евсеенко работала здесь заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

Прежний директор 15-й школы Марина Черненко продолжит работать в СШ № 65 (Новобелицкий район) в должности замдиректора.

СШ № 15 «прославилась» на всю страну после того, как в сети появилось видео, где учительница младших классов Людмила Четверткова с партой в руке обругала матом девятилетнего мальчика. 13 сентября ее уволили. Через пять дней — восстановили по решению президента. Но уволили директора школы.
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Тэги: инцидент в гомельской школе Персона: Людмила Евсеенко Марина Черненко Город: Гомель

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