Температурный антирекорд за весь период метеонаблюдений установлен минувшей ночью

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24 сентября установлен абсолютный температурный антирекорд ночи за весь период метеонаблюдений, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Фото pixabay.com

Холоднее всего было в районе самой южной метеостанции, в Брагине, где зафиксировано 5,7 градуса мороза. Прежний антирекорд составлял минус 4,3 градуса (в Полоцке в 1956 году и в Лынтупах в 2002-м).

Антирекорды ночи на 24 сентября обновились на 19 метеостанциях во всех областях, за исключением Гродненской (в Брестской — на 3, Витебской — на 1, Гомельской — на 6, Минской — на 5, Могилевской — на 4).

В Василевичах побит антирекорд 103-летней давности — минус 4,2 градуса (было -2,6), в Гомеле и Житковичах — 63-летней (соответственно -1,5 против -1,1 и -3,5 против -2,8), в Жлобине — 59-летней (-1 против -0,7). В упомянутом выше Брагине пал антирекорд 1976 года (-2,3).

Накануне, в ночь на 23 сентября, новые минимумы были зарегистрированы на двух станциях: Езерище — минус 2,4 (-0,6 в 1995 году) и Мстиславль, где история метеонаблюдений небольшая, — минус 0,9 (+6 в 2013 году).

Как ранее сообщал БелаПАН, температурные антирекорды обновлялись также в ночь на 20 и 21 сентября, а 2, 3 и 9-12 сентября фиксировались новые абсолютные максимумы температур.
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Тэги: погода

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