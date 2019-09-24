Лукашенко думает, что делать с магазинами duty free

На рассмотрение Александра Лукашенко правительством внесен указ о развитии сети магазинов беспошлинной торговли duty free.

На сегодняшнем совещании на эту тему Лукашенко заявил, что «мы развиваем этот вид деятельности». В качестве примера он отметил, что с 2014-го количество таких магазинов в стране увеличилось в три раза (на сегодняшний день их почти 70).

«Три из них открыты не только для выезжающих, но и для прибывающих пассажиров. Подписан указ о беспошлинной торговле на бортах воздушных судов авиакомпании «Белавиа», — напомнил глава государства.

Он отметил, что развитие данного вида торговли повышает транзитную и туристическую привлекательность Беларуси.

Лукашенко заметил, что, несмотря на освобождение от таможенных пошлин, магазины duty free приносят в бюджет деньги, в том числе и валюту.

Кроме этого, в магазинах появились и белорусские товары (по словам Лукашенко, их четверть).

Он заметил, что заинтересованные лица убеждают его в том, что «перспективы в данной сфере не исчерпаны, и есть еще предложения по развитию этой сети».

Однако, подчеркнул президент, к принятию новых решений надо подходить аккуратно, взвесив последствия и возможные риски.

«Давайте по существу. Мне надо четко уяснить для себя, что делать с документами, которые вы вносите на мое рассмотрение, — сказал Лукашенко, обращаясь к первому вице-премьеру правительства Александру Турчину. — А они касаются расширения сети. Нормативно мы оговорили и договорились, как будут действовать эти магазины. «Коврижки», преференции, льготы — мы всё это определили. Мы договаривались, что пройдет определенное время, и мы проанализируем, какое счастье нам подарили эти 70 магазинов».