Скандал: США не выдала визы представителям России для посещения Генассамблеи ООН

Десять представителей российской делегации на Генеральной ассамблее ООН не получили американскую визу.

По словам руководителя комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева, посольство США не оформило их в срок.

Среди тех, кто не получил визы, — он сам, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также сотрудники МИДа.

Все они, как пишет РБК , должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк и участии в Генассамблее.

Косачев назвал сложившуюся ситуацию очередным антироссийским шагом.

В свою очередь в Кремле считают такое положение дел весьма тревожным и неприемлемым.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «Вашингтон не имеет права отказывать в выдаче виз официальной делегации, которая отправляется на Генассамблею ООН, потому что речь в данном случае не идет о двусторонних отношениях, речь идет об обязательствах США», — сказал РИА «Новости» представитель Администрации президента.

Песков не исключил, что Россия может жестко отреагировать на возникшую ситуацию.

«Мы рассматриваем произошедшее как грубейшее нарушение Соединенными Штатами их обязательств по соглашению, которое регламентирует условия пребывания на их территории штаб-квартиры ООН», — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как отмечается, соответствующая нота уже была передана представителю США.

В свою очередь американская сторона заверила, что визы не были предоставлены из-за технических трудностей, а также россияне якобы несвоевременно подали документы.