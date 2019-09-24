Суд начал рассматривать дело об убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда 24 сентября начала рассмотрение дела об убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце.

Фигуранты дела — 26-летняя мать ребенка и ее 48-летний знакомый, жители Лунинца. Их действия квалифицированы следствием по п. 2, 6, 13, 15 ч. 2 ст. 139 УК (убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц).

В ходе слушаний обвиняемая заявила, что подавала ходатайство о рассмотрении дела на закрытом судебном заседании.

«Я обвиняюсь в убийстве собственного ребенка. У меня есть родные и еще двое маленьких детей. Я не хочу, чтобы это отразилось на них каким-то образом», — сказала женщина. Второй обвиняемый поддержал ходатайство.

Отец убитой девочки, который является потерпевшим по делу, также заявил ходатайство о рассмотрении дела на закрытом судебном заседании.

«Будет разбираться личная жизнь. Я не хочу, чтобы это выносилось», — сказал он в суде.

В итоге судом принято решение рассматривать дело на закрытом заседании.

27 октября около 19 часов 28-летний житель Лунинца, придя домой, обнаружил труп восьмимесячной дочери. Девочка была обезглавлена. В это время в квартире находились мать ребенка и знакомый семьи, которые были в состоянии алкогольного опьянения.

Им в последствии было предъявлено обвинение в убийстве заведомо малолетнего, совершенном с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц.

Как отмечал глава Следственного комитета Иван Носкевич, «случай, конечно, вопиющий. Такого в истории современной Беларуси вообще не было, в принципе», — отметил Иван Носкевич.