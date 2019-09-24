В Кричевском районе сельчанин попал под культиватор — мужчина погиб

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Трагедия произошла в деревне Баевка (Кричевский район).

По данным СК, накануне 64-летний сельчанин работал на своем участке и угодил под работающие лопасти фрезы культиватора.

61-летняя жена попыталась придти на помощь, но также была травмирована машиной.

Полученные мужчиной травмы оказались несовместимыми с жизнью — он скончался на месте.

Как отметили следователи, это не первый случай смертельного травмирования культиватором в этом году. Так, в апреле в Кличевском районе 53-летний мужчина погиб при работе на приусадебном участке.
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Тэги: несчастный случай мотокультиватор Город: Кричев

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