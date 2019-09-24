Ночью в большинстве районов ожидаются заморозки

/ Общество
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В среду погоду в Беларуси продолжит определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.

Прогнозируется переменная облачность и преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.

Ночью во многих районах заморозки 0..-4°С.

Минимальная температура воздуха составит +1..+5°С; максимальная температура днем +9..+15°С (по югу до +17°С).

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.
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Тэги: погода заморозки

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