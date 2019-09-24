На въезде в Беларусь откроют четыре магазина duty free

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Об этом заявил журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин по итогам совещания у президента.

По словам Турчина, таким образом общее количество магазинов duty free, работающих на въезд в автомобильных пунктах пропуска, достигнет пяти, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».


Лукашенко думает, что делать с магазинами duty free

«Как правило, этот ассортимент не пересекается с тем, который выпускают наши производители. Достаточно дорогие вещи там продаются», — сказал он.

«Все-таки налоги, которые уплачивают эти магазины, идут в белорусский бюджет. И мы человеку даем право выбора: купить эти товары на территории сопредельных государств (соответственно, от этого ни бюджет, ни субъекты хозяйствования не получают ничего) либо проголосовать рублем в этих магазинах», — резюмировал Турчин.
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Тэги: duty free беспошлинная торговля Персона: Александр Турчин

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