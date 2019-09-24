Грузинский танец под джазовые импровизации можно будет увидеть 21 октября в Минске

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21 октября в столичном Дворце культуры профсоюзов будет представлена программа «Все будет JaZZZZZ! Танец. Музыка. Любовь», которая совместит в себе музыкальные импровизации известных белорусских джазменов и грузинский танцевальный фольк-модерн.

Хореографом программы выступил Гиви Кбилашвили, солировавший в знаменитых грузинских танцевальных коллективах «Метехи», «Сухишвили» и Королевском национальном балете.

В последние годы уроженец Тбилиси живет и работает в Минске, является хореографом-постановщиком спектаклей «Ромео и Джульетта» и «Дракон» в Современном художественном театре.

В состав джаз-бэнда войдут Назар Реджепов (ударные), Андрей Клещев (саксофон), Людмила Круковская (гитара, контрабас), Максим Лоскутов (клавиши).
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Тэги: джаз грузинский танец Персона: Гиви Кбилашвили Назар Реджепов Андрей Клещев Людмила Круковская Максим Лоскутов

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