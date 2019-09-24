Умерла сбитая пьяным новополочанином девочка
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ДТП произошло 21 сентября на улице Бабушкина в Полоцке.
Как сообщалось ранее, 26-летний житель Новополоцка не справился с управлением и
Водитель был лишен прав и находился за рулем в нетрезвом состоянии. Как сообщил Следственный комитет, мужчина заключен под стражу, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).