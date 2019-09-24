Умерла сбитая пьяным новополочанином девочка

ДТП произошло 21 сентября на улице Бабушкина в Полоцке.

Как сообщалось ранее, 26-летний житель Новополоцка не справился с управлением и сбил двух школьниц. Одна из них скончалась в реанимации, передает gorod214.by .

Водитель был лишен прав и находился за рулем в нетрезвом состоянии. Как сообщил Следственный комитет, мужчина заключен под стражу, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).