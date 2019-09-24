БТ опубликовало баллы членов жюри нацотбора на детское «Евровидение»

/ Культура
Просмотров: 349

Финал национального отбора на детское «Евровидение-2019» прошел 20 сентября.


Елизавета Мисникова представит Беларусь на детском «Евровидении-2019»

В голосовании зрителей Мария Ермакова с белорусскоязычной песней «Вятры» стала первой и обошла Елизавету Мисникову почти на 400 голосов, но жюри поставило победительницу лишь на пятое место. В итоге Беларусь будет представлять Елизавета.

Оказалось, что 1 балл Ермаковой дал ведущий Евгений Перлин, но Елизавете Мисниковой он поставил 2 балла. Таким образом, даже если бы оценки были 12 и 2 балла соответственно, участнице, занявшей второе место, этого не хватило бы для победы.

Фото: Facebook.com/Belteleradiocompany

«Номер Марии, на мой взгляд не дотягивает: он замечательный, он белорусский. Но такое не возят на "Евро". Мало лишь только мовы, чтобы считать себя лучшими. На взрослом "Евровидении" уже совсем немного песен на родных языках, и занимают они в последние годы не самые высокие места. На детском — должно быть не менее 70% родного языка. Выбирать нужно номер в целом, песню, музыку, стиль…», — написал Перлин в «Фейсбуке».
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: детское Евровидение-2019 Белтелерадиокомпания Персона: Павел Белоус Евгений Перлин

Другие материалы на эту тему:

Елизавета Мисникова представит Беларусь на детском «Евровидении-2019»

Елизавета Мисникова представит Беларусь на детском «Евровидении-2019»

Белтелерадиокомпания получит из бюджета 48 миллионов долларов

Белтелерадиокомпания получит из бюджета 48 миллионов долларов

Белтелерадиокомпания ждет новых подарков от «Белсата»

Белтелерадиокомпания ждет новых подарков от «Белсата»

«Белсат» подарил главе Белтелерадиокомпании спутниковую тарелку

«Белсат» подарил главе Белтелерадиокомпании спутниковую тарелку