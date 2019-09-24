БТ опубликовало баллы членов жюри нацотбора на детское «Евровидение»

Финал национального отбора на детское «Евровидение-2019» прошел 20 сентября.

В голосовании зрителей Мария Ермакова с белорусскоязычной песней «Вятры» стала первой и обошла Елизавету Мисникову почти на 400 голосов, но жюри поставило победительницу лишь на пятое место. В итоге Беларусь будет представлять Елизавета.

Оказалось, что 1 балл Ермаковой дал ведущий Евгений Перлин, но Елизавете Мисниковой он поставил 2 балла. Таким образом, даже если бы оценки были 12 и 2 балла соответственно, участнице, занявшей второе место, этого не хватило бы для победы.

Фото: Facebook.com/Belteleradiocompany

«Номер Марии, на мой взгляд не дотягивает: он замечательный, он белорусский. Но такое не возят на "Евро". Мало лишь только мовы, чтобы считать себя лучшими. На взрослом "Евровидении" уже совсем немного песен на родных языках, и занимают они в последние годы не самые высокие места. На детском — должно быть не менее 70% родного языка. Выбирать нужно номер в целом, песню, музыку, стиль…», — написал Перлин в «Фейсбуке».