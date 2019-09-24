Средняя зарплата белорусов в августе снизилась на 11 рублей

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Беларуси в августе составила 1117,8 рубля, сообщает Белстат.

Между тем в июле этот показатель составлял 1128,5 рубля.

Таким образом, по сравнению с предыдущим месяцем номинальная начисленная средняя зарплата белорусов снизилась на 10,7 рубля.

В августе больше всех зарабатывали минчане (1512,8 рубля), меньше всех — жители Могилевской области (934,6 рубля).

Второе место после минчан занимают жители Минской области (1165,1 рубля), третье — жители Гомельской области (1004,0 рубля).

Номинальная начисленная средняя зарплата жителей Брестской области составила 967,3 рубля, Гродненской — 966,4 рубля, Витебской области — 957,8 рубля.

23 сентября президент страны Александр Лукашенко, встречаясь с главой Госкомвоенпрома Романом Головченко, заявил, что 1 тысяча рублей — это не заоблачная зарплата, а тот минимум, который государство в среднем должно обеспечить.