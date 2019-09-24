Провластная партия Заднепряного выдвинула 50 кандидатов в депутаты Палаты представителей

/ Выборы
Просмотров: 95

В Минске прошел XII съезд Республиканской партии труда и справедливости Василия Заднепряного, сообщается на ее сайте.

Глава партии заявил о необходимости перехода к смешанной избирательной системе. По его мнению, если в стране сохранится мажоритарная система, то в Беларуси надолго законсервируются политические процессы, что неизбежно приведет к атрофированию гражданского общества, спаду в экономической и социальной жизни.

РПТС представлена тремя депутатами в Палате представителей. Помощник депутата Игоря Комаровского подтвердила, что он намерен повторно выдвигаться. Также зарегистрирована инициативная группа депутата Жанны Стативко, о выдвижении Оксаны Гайдук неизвестно.

Республиканская партия труда и справедливости была создана в 1993 году. Идеология партии — левоцентристская. Ее лидер многократно высказывал поддержку Александру Лукашенко и Владимиру Путину.

Начало агитационного периода кампании назначено на 8 октября. Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.

Сюжет: Выборы в парламент
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: РПТС выборы в парламент-2019 Персона: Василий Заднепряный Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Кто может подкинуть Лукашенко перцу на выборах?

Кто может подкинуть Лукашенко перцу на выборах?

Анатолий Лебедько. ЕВРОДИАЛОГ. #Невыборы: старые лекала и новые кнопкодавы

Анатолий Лебедько. ЕВРОДИАЛОГ. #Невыборы: старые лекала и новые кнопкодавы

Лукашенко хочет, чтобы депутаты были разные, но не нервировали людей

Лукашенко хочет, чтобы депутаты были разные, но не нервировали людей

Лукашенко рассказал, кто должен стать депутатом

Лукашенко рассказал, кто должен стать депутатом