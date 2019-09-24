Провластная партия Заднепряного выдвинула 50 кандидатов в депутаты Палаты представителей

В Минске прошел XII съезд Республиканской партии труда и справедливости Василия Заднепряного, сообщается на ее сайте.

Глава партии заявил о необходимости перехода к смешанной избирательной системе. По его мнению, если в стране сохранится мажоритарная система, то в Беларуси надолго законсервируются политические процессы, что неизбежно приведет к атрофированию гражданского общества, спаду в экономической и социальной жизни.

РПТС представлена тремя депутатами в Палате представителей. Помощник депутата Игоря Комаровского подтвердила, что он намерен повторно выдвигаться. Также зарегистрирована инициативная группа депутата Жанны Стативко, о выдвижении Оксаны Гайдук неизвестно.

Республиканская партия труда и справедливости была создана в 1993 году. Идеология партии — левоцентристская. Ее лидер многократно высказывал поддержку Александру Лукашенко и Владимиру Путину.