В Бресте ограничат движение из-за матча «Динамо» с БАТЭ

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По улицам Гоголя и Коммунистической с 18 часов до окончания игры будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств всех видов.

В УВД Брестского облисполкома уточнили, что с 19:30 до окончания матча будет ограничено движение транспортных средств по ул. Коммунистической на участке от ул. Воровского до ул. Гоголя, по нечетной стороне ул. Гоголя, от ул. Наганова до ул. Коммунистической.

Встреча лидеров чемпионата пройдет на стадионе «Брестский» вечером 25 сентября. У динамовцев 54 очка, у действующих чемпионов — 49, но есть игра в запасе.
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Тэги: ФК Динамо-Брест ФК БАТЭ Город: Брест

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