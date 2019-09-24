Российского правозащитника оштрафовали по закону об «иностранных агентах»
Мещанский суд Москвы оштрафовал лидера движения «За права человека» Льва Пономарева на 100 тысяч рублей (1560 долларов).
Роскомнадзор составил на него протокол, не найдя упоминаний о статусе «иностранного агента» в каждом материале на сайте. Руководитель юридического отдела фонда Ольга Жукова отвечала в суде, что эти отметки есть, а ведомство «неправильно проверило страницы», сообщает
В августе Пономарева оштрафовали на 150 тысяч рублей за то, что «Новая газета» опубликовала его статью без указания об «иностранном агенте». В издании это объяснили технической ошибкой, после чего принесли письменные извинения.
В апреле суд оштрафовал «За права человека» на 300 тысяч рублей за отказ признать себя «иностранным агентом». Помимо движения, этот статус получили еще две организации Пономарева: «Горячую Линию» и фонд «В защиту прав заключенных».