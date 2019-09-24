Российского правозащитника оштрафовали по закону об «иностранных агентах»

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Мещанский суд Москвы оштрафовал лидера движения «За права человека» Льва Пономарева на 100 тысяч рублей (1560 долларов).


Российского правозащитника оштрафовали за статью в оппозиционной газете

Роскомнадзор составил на него протокол, не найдя упоминаний о статусе «иностранного агента» в каждом материале на сайте. Руководитель юридического отдела фонда Ольга Жукова отвечала в суде, что эти отметки есть, а ведомство «неправильно проверило страницы», сообщает «МБХ медиа».

В августе Пономарева оштрафовали на 150 тысяч рублей за то, что «Новая газета» опубликовала его статью без указания об «иностранном агенте». В издании это объяснили технической ошибкой, после чего принесли письменные извинения.

В апреле суд оштрафовал «За права человека» на 300 тысяч рублей за отказ признать себя «иностранным агентом». Помимо движения, этот статус получили еще две организации Пономарева: «Горячую Линию» и фонд «В защиту прав заключенных».
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Тэги: За права человека российская оппозиция Персона: Лев Пономарев Город: Москва

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