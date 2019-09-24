Финал по джимхане впервые пройдет на площади возле МТЗ

Соревнования за право обладать кубком ADTBY по данному виду автоспорта состоятся 28 сентября.

Автомобильный марафон длительностью в полтора месяца традиционно начинается в Могилеве и заканчивается в Минске. Пилоты проезжают почти три тысячи километров по всем областям Беларуси, сообщает minsknews.by .

В церемонии открытия также будет организован торжественный заезд тракторов BELARUS 320

Мероприятие начнется в 12:45, а первый заезд стартует в 13:00. Итоги подведут в 18:00. Весь день на призаводской территории будут работать фуд-зона и сувенирные лавки.