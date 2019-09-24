Беларусь примет молодежный ЧЕ по женскому футболу в 2021 году

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Такое решение приняли в Любляне по результатам заседания исполнительного комитета УЕФА.

В АБФФ поблагодарили европейских коллег и пообещали сделать молодежный чемпионат Европы среди девушек ярким событием всего футбольного года как в нашей стране, так и за ее пределами.

«Мы уверены, что право на проведение финального турнира среди девушек до 19 лет 2021 года — очередной правильный шаг республики в намеченном направлении», — заявил председатель АБФФ.
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Тэги: женский футбол Беларусь-УЕФА Город: Любляна

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