Рынок криптовалют резко обвалился

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Большинство криптовалют подешевело вечером 24 сентября более, чем на 10%.

Курс биткоина. Источник: coinmarketcap.com

Главная по капитализации криптовалюта — биткоин (BTC) — торгуется по 8800 долларов за единицу. За час он потерял в цене 7,3%, за сутки — 10,8, за неделю — 14.

Вторая криптовалюта — эфириум (ETH) — стала дешевле на 8,7% за час и на 16,5% за сутки.

Из первой 20-ки по капитализации наибольшее падение за вечер 24 сентября зафиксировано у BSV (минус 29,5%) и EOS (минус 15,4%).

Резкое падение связано с пробитием биткоина нисходящего треугольника (фигура теханализа в трейдинге). Остальные криптовалюты традиционно следуют за основной.

Сюжет: Криптовалюта
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Тэги: биткоин криптовалюта

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