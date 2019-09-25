Установлены новые цены на лом драгметаллов, скупаемый у населения

Цены на драгоценные металлы, которые государство покупает у граждан в изделиях и ломе, повышаются в Беларуси с 25 сентября.

Согласно решению Минфина, новые скупочные цены на золото в изделиях и ломе за один грамм составят: 375-я проба — 31,95 рубля (цена выросла на 2,73 рубля), 500-я — 42,60 рубля (рост на 3,64 рубля), 583-я и 585-я — 49,84 рубля (рост на 4,26 рубля), 750-я — 63,90 рубля (рост на 5,46 рубля), 900-я — 76,68 рубля (рост на 6,55 рубля), 916-я — 78,04 рубля (рост на 6,67 рубля), 950-я — 80,94 рубля (рост на 6,92 рубля), 958-я — 81,62 рубля (рост на 6,97 рубля).

Таким образом, скупочные цены на золото поднимаются от 2,73 рубля до 6,97 рубля в зависимости от пробы.

Серебро в изделиях и ломе за грамм с 25 сентября будет приниматься у населения по цене: 750-я проба — 77 копеек (рост на 10 копеек), 800-я — 82 копейки (рост на 11 копеек), 875-я — 90 копеек (рост на 12 копеек), 916-я — 94 копейки (рост на 12 копеек), 925-я — 95 копеек (рост на 13 копеек), 960-я — 99 копеек (рост на 14 копеек).

Цены на серебро увеличиваются от 10 до 14 копеек.

Скупочные цены на платину 950-й пробы в изделиях и ломе составят 50,82 рубля за грамм — цена вырастает на 6,13 рубля.

Прежние цены действовали с 15 августа. По сравнению с предыдущими ценами, золото высшей пробы подорожало тогда на 3,5 рубля, грамм платины — на 78 копеек, а все пробы серебра — всего на одну копейку.