Труп пропавшего витеблянина нашли под Санкт-Петербургом

Тело пропавшего в Витебске 37-летнего мужчины было найдено в Лужском районе (Ленинградская область).

Как сообщили местные правоохранители, труп был обнаружен в одной из квартир дома №19а на улице Юношеская в Луге.

По предварительной версии, белорус находился в гостях у приятеля. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора, в результате которой хозяин квартиры «причинил гостю несовместимые с жизнью травмы».

Белорусская сторона проинформирована о случившемся. В настоящее время выясняются все обстоятельства гибели жителя Витебска.