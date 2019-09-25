Труп пропавшего витеблянина нашли под Санкт-Петербургом

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Тело пропавшего в Витебске 37-летнего мужчины было найдено в Лужском районе (Ленинградская область).

Как сообщили местные правоохранители, труп был обнаружен в одной из квартир дома №19а на улице Юношеская в Луге.

По предварительной версии, белорус находился в гостях у приятеля. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора, в результате которой хозяин квартиры «причинил гостю несовместимые с жизнью травмы».

Белорусская сторона проинформирована о случившемся. В настоящее время выясняются все обстоятельства гибели жителя Витебска.
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Тэги: убийство пропал человек Город: Луга

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