Труп пропавшего витеблянина нашли под Санкт-Петербургом
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Тело пропавшего в Витебске 37-летнего мужчины было найдено в Лужском районе (Ленинградская область).
Как сообщили местные правоохранители, труп был обнаружен в одной из квартир дома №19а на улице Юношеская в Луге.
По предварительной версии, белорус находился в гостях у приятеля. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора, в результате которой хозяин квартиры «причинил гостю несовместимые с жизнью травмы».
Белорусская сторона проинформирована о случившемся. В настоящее время выясняются все обстоятельства гибели жителя Витебска.