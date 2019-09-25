«Динамо-Брест» — БАТЭ: кто является фаворитом «битвы за золото»

Несмотря на то, что до конца чемпионата страны еще много туров, болельщики и специалисты называют предстоящий сегодня в Бресте поединок «битвой за золото».

В перенесенном матче 18-го тура при полностью заполненными трибунами сразятся брестское «Динамо» и БАТЭ.

На данный момент у «бело-голубых» 54 очка (после 21 игры), а у «желто-синих» — 49 (20).

По мнению букмекеров, фаворитом встречи являются хозяева:

победа «Динамо» — 2.30-2.35;

ничья — 3.35-3.40;

победа БАТЭ — 3.25-3.30.

Стартовый свисток рефери ФИФА Алексея Кульбакова прозвучит в 20:45.