Названы восемь главных продуктов осени для повышения иммунитета

Осень уже в разгаре, на смену теплым дням пришли ветреные и холодные. В такую погоду можно очень запросто заболеть.

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В этой связи не лишним будет задуматься о поддержании иммунитета. По мнению специалистов, есть несколько доступных продуктов, которые смогут в этом помочь, пишет prelest.com .

Чеснок считается чемпионом по витаминам. Характерный запах ему дают фитонциды — летучие вещества, которые успешно борются с болезнетворными бактериями.

Считается, что если каждый день съедать по 2-3 дольки чеснока — грипп обойдет стороной.

Лук также насыщен витаминами. Необходимо с приходом осени употреблять хотя бы половину сырой луковицы в день, а лучше — целую. В этом овоще содержится ударная доза витамина С. Не менее ценны в нем флавоноиды — они значительно снижают риск развития раковых клеток.

Лимон. Есть одно заблуждение: лимон в чае очень полезен. Это не совсем так. В кипятке цитрус теряет большинство своих полезных свойств. Поэтому рекомендуется запивать лимон чаем или закусывать чай лимоном. Суточная норма для осени и зимы — три-четыре кружочка лимона.

Можно проделать и такой фокус: провернуть несколько лимонов через мясорубку (вместе с кожурой) и смешать с медом. Получится вкусная аппетитная масса, которую рекомендуется принимать для повышения иммунитета два раза в сутки по столовой ложке.

Меду свойственно бактерицидное воздействие, он тонизирует и снимает воспалительные процессы, ускоряет обмен веществ. Оптимальная доза для взрослого человека — две столовые ложки меда каждый день. Кстати, добавлять его в горячий чай — значит убивать все целебные силы продукта.

Тыква является хитом осени. Мимо нее проходить нельзя. В этом овоще содержится мощная доза бета-каротина — в 5 раз больше, чем в моркови. Поскольку в тыкве находится также большой процент железа, ее рекомендуют постоянно употреблять людям, страдающим анемией.

Если на столе хотя бы через день будут блюда из тыквы, у организма исчезнут проблемы с обменом веществ.

Помидоры, как минимум один, должен быть на обеденном столе ежедневно. В них прячется мощнейший антиоксидант под названием ликопин: он великолепно стимулирует работу мозга, снижает вероятность заболеваний сердца и почек. Витамины, органические кислоты, минеральные соли — все это повысит сопротивляемость организма болезням.

Выбирай самые спелые, ярко-красные помидоры: они намного полезнее незрелых. Очень полезные сорта – ярко-оранжевые, а также помидорчики черри.

Капуста (свежая и квашеная) ценна содержанием огромного количества кальция. Витамины А, В и В1 успешно побеждают осеннюю депрессию, остальные витамины, обнаруженные в капусте, стимулируют рост волос и даже лечат язвенную болезнь.

А еще капуста богата такими полезными элементами, как рибофлавин, пантотеновая и никотиновая кислота, в ней находится множество минералов. Этот многослойный овощ стимулирует деятельность кишечника и почек, очень полезен для укрепления сердца.

Сладкий перец обеспечивает хороший рост волос, стимулирует нормальную работу желудка и поджелудочной железы, помогает пережить без простуд самое сложное время — середину и конец осени.