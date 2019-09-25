«Нафтогаз» впервые поставил солярку из Беларуси в Украину

Группа «Нафтогаз» впервые импортировала из Беларуси партию нефтепродуктов для продажи на украинском рынке, сообщает сайт компании.

«В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тыс. тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ. Реализуем эти объемы вместе с топливом собственного производства. В дальнейшем планируем активно развивать направление трейдинга, ведь вопросы ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников поставок очень актуальны», — отметил руководитель дивизиона «Нефть» группы «Нафтогаз» Николай Гавриленко.

«За счет реализации импортного дизтоплива группа «Нафтогаз» увеличит свои продажи этой продукции в сентябре более, чем в два раза, — отмечает украинская компания. — Это окажет позитивное влияние на рынок, учитывая дефицит дизтоплива в Украине в сентябре-октябре».

«Нафтогаз», по информации компании, производит до 10 тыс. тонн дизельного топлива в месяц. При этом собственное потребление предприятий группы составляет около половины этого объема.

Ранее группа «Нафтогаз» импортировала исключительно продукты для переработки на собственных мощностях, подчеркивается в сообщении компании.

Как сообщалось, ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», входящая в группу «Нафтогаз», начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке. Первые импортированные объемы компания уже реализовала на рынке «на сутки наперед» и на балансирующем рынке.