Макей развил в Нью-Йорке бурную деятельность

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Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей активно участвует в мероприятиях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Фото пресс-службы МИД

Выступление белорусского министра запланировано на 26 сентября, а пока он проводит двусторонние встречи.

По данным пресс-службы МИД, на полях сессии он уже пообщался со специальным представителем ЕС по вопросам прав человека Эймоном Гилмором.

Была достигнута договоренность о продолжении контактов по линии Беларусь-ЕС.

Кроме этого Макей провел встречу с саудовским коллегой Ибрагимом Абдулазизом Аль-Ассафом. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении взаимодействия между Беларусью и Саудовской Аравией.

С главой польского МИД Яцеком Чапутовичем Макей обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Польский министр приглашен посетить Минск во время мероприятия высокого уровня по линии Восточного партнерства (пройдет в начале октября).

Чапутовичу была высказана позиция официального Минска по поводу решения руководства Польши о размещении в стране дополнительных контингентов вооруженных сил США.

Также белорусский министр пообщался с коллегой из Судана Асмаа Мохаммедом Абдаллой, Кипра — Никосом Христодулидисом.
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Тэги: внешняя политика Персона: Владимир Макей Эймон Гилмор Ибрагим Абдулазиз Аль-Ассаф Яцек Чапутович Асмаа Мохаммед Абдалла Никос Христодулидис

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