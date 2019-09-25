Минфин положил глаз на российский рынок капитала

Белорусские предприятия вслед за государством могут в будущем выйти на российский рынок капитала для привлечения заимствований, считает заместитель начальника управления главного управления государственного долга Минфина Елена Гаврукович.

Напомним, в июле Минфин разместил в России облигации на 10 млрд рублей по ставке 8,65% годовых.

«Помимо получения денежных ресурсов на выгодных для нашей страны условиях, удалось выполнить и еще одну цель — установить ориентир в российских рублях для последующих эмиссий на соседнем рынке как для Республики Беларусь, так и корпоратов (и не только из Беларуси, но и иных стран СНГ)», — отметила Гаврукович в статье, опубликованной в последнем номере журнала «Финансы, учет, аудит», издаваемого Минфином.

Она предположила, что белорусские предприятия в будущем станут выходить на российский рынок капитала для привлечения заимствований.

«По нашему мнению, данный инструмент в перспективе может стать для отечественных предприятий качественной альтернативой традиционным источникам получения необходимых для развития финансовых ресурсов», — отметила Гаврукович.

Замминистра финансов Андрей Белковец заявил в июле журналистам, что главная задача размещения белорусских облигаций в России — занять не больше средств, а занять их дешевле.

«Для нас это очень важно, так как этот ориентир станет отправной точкой для новых заимствований», — пояснил Белковец.

Отвечая на вопросы БелаПАН, замминистра сообщил, что осенью министерство планирует провести обучение для представителей белорусских предприятий и рассказать им о возможности привлечения финансовых ресурсов на российском рынке.

«Мы планируем рассказать корпоративным эмитентам, какие требования существуют, сколько стоит, сколько времени занимает. Мы хотим, чтобы финансовые директора белорусских компаний смогли оценить целесообразность привлечения заимствований на российском рынке», — рассказал Белковец.

Напомним, в начале июля Минфин зарегистрировал в России проспект эмиссии белорусских гособлигаций на общую сумму 30 млрд российских рублей, включающий пять выпусков облигаций. В июле Минфин разместил в России первые два выпуска облигаций на 10 млрд российских рублей на три года. В будущем белорусское министерство намерено разместить еще три выпуска облигаций на 20 млрд российских рублей на пять лет.