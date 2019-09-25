Театр Алексея Рыбникова привезет в Минск рок-оперу «Юнона и Авось»

4 ноября в концертном зале «Минск» театр Алексея Рыбникова представит популярную рок-оперу «Юнона и Авось».

Это одна из наиболее известных советских рок-опер композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского, которая уже более тридцати лет не сходит со сцен на всем постсоветском пространстве.

Постановку, которую увидит минский зритель, осуществил известный московский режиссер Александр Рыхлов, а главные роли исполняют победители шоу «Голос» братья Александр и Никита Поздняковы.