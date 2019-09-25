Белорусские рок-музыканты проводят флешмоб против загрязнения лесов

/ Общество
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Более 40 рок- и метал-групп Беларуси объединились для проведения экологической акции #мусоритьнетру. Музыканты бесплатно раздают свою музыку в lossless форматах, а также разыгрывают большое количество дисков и атрибутики.

Принять участие во флешмобе против загрязнения лесов может любой желающий.

1) Необходимо найти любое место на природе, загрязненное бытовым мусором.

2) Убрать мусор и опубликовать фото до и после в одной из социальных сетей (VK, Facebook, Instagram) с хотя бы одним из хэштегов акции: #мусоритьнетру #металсупрацьсмецця #metalagainstpollution.

Каждый пост учитывается отдельно (если сделать пост во всех трех социальных сетях, это учитывается как три поста — следовательно, шансы выиграть в конкурсе увеличиваются в три раза).

Инициатором акции выступила вокалистка минской группы Dymna Lotva Екатерина Манкевич. Ее поддержали музыканты групп Gods Tower, Re1ikt, Адарвірог, EVTHANAZIA, EXIST M, Rokash, Massenhinrichtung, Essence of Datum, Beyond the Darkness, Among Your Gods, Piarevaracień и другие.

Акция продлится до 15 октября.
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Тэги: загрязнение леса флешмоб Персона: Екатерина Манкевич

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