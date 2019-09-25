Минпром заваливает задание по росту экспорта

По итогам семи месяцев текущего года предприятия Министерства промышленности пока не выполняют прогнозный показатель по росту экспорта, сообщил первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский 25 сентября на пресс-конференции в Минске.

«За семь месяцев экспортировано товаров более чем на 2,5 млрд долларов. Ожидается 2,86 млрд по итогам восьми месяцев. Это 92% к уровню прошлогоднего периода при задании 101%. Мы пока не достигли прогнозного показателя, но разрабатываются дополнительные мероприятия. Более 100% — наше задание, на это нацелены планы предприятий. Что будет по итогам четвертого квартала — посмотрим», — отметил Свидерский.

При этом, подчеркнул он, «надо учитывать, что экспортные поставки оцениваются в долларовом выражении». «Соответственно на показатели влияет девальвация российского рубля. В физических объемах — практически 100%», — сказал Свидерский.

По информации первого замглавы Минпрома, положительное сальдо составило 1,2 млрд долларов. Продукция поставлялась более чем в 100 стран, доля экспорта в промышленном производстве составила 80%. Доля России в экспортных поставках составляет 53%, в страны дальнего зарубежья — 30%. Доля рынка ЕАЭС выросла за счет увеличения поставок в Казахстан и Армению.

На уточняющий вопрос БелаПАН о поставках в страны Европейского союза, Свидерский отметил: «Евросоюз имеет технические и экономические барьеры по защите своего рынка. Главным и основным для наших МАЗа и МТЗ является наличие баз запчастей, чтобы на территории ЕС обеспечить комфортные условия для транспортных средств, поставляемых туда. Это наиболее сложная и затратная задача. Эту работу МТЗ решает через представительство в Венгрии, Германии, Польше, Литве. Есть еще экологическая мера. Продукция должна быть с двигателем класса Stage IIIA. Тракторным заводом в этом году успешно проведено производство и испытание, мы готовы к этому экологическому классу, и этот барьер мы преодолеваем».

По данным Минпрома, всего по итогам восьми месяцев произведено продукции более чем на 9 млрд рублей. Чистая прибыль за семь месяцев составила 322,5 млн рублей. Рентабельность продаж по организациям с долей государства 50% и более — 6,6% при задании 6%.