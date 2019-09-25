Кровавая разборка: в Минске мужчина зарезал брата и ранил его жену

Столичные следователи выясняют все обстоятельства семейной кровавой разборки, произошедшей накануне в одном из домов на улице Ташкентской.

Как сообщили в СК, 58-летний минчанин во время ссоры несколько раз ударил ножом 51-летнюю жену своего брата.

Когда родственник бросился на защиту супруги, подозреваемый нанес и ему несколько ножевых ранений головы и тела, в результате которых пострадавший скончался на месте.

Женщину спасли медики, оперативно прибывшие по месту вызова.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 139 (Убийство) и ч 1 ст. 147 (причинение тяжких телесных повреждений).