Кровавая разборка: в Минске мужчина зарезал брата и ранил его жену
Просмотров: 497
Столичные следователи выясняют все обстоятельства семейной кровавой разборки, произошедшей накануне в одном из домов на улице Ташкентской.
Как сообщили в СК, 58-летний минчанин во время ссоры несколько раз ударил ножом 51-летнюю жену своего брата.
Когда родственник бросился на защиту супруги, подозреваемый нанес и ему несколько ножевых ранений головы и тела, в результате которых пострадавший скончался на месте.
Женщину спасли медики, оперативно прибывшие по месту вызова.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 139 (Убийство) и ч 1 ст. 147 (причинение тяжких телесных повреждений).