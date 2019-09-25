В украинском суде рассказали, где в Беларуси орудуют российские шпионы

Осужденный в Украине за шпионаж местный житель рассказал в ходе суда, как встречался с куратором российским спецслужб на территории Беларуси.

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Как сообщает «Свабода» , подсудимый в ходе допроса рассказал, что несколько раз встречался на территории Беларуси с представителем российской разведки, которому передавал информацию о модернизации и ремонте штурмовой авиации ВВС Украины.

Он сообщил, что всего на территории Беларуси было три встречи: одна в Гомеле (улица Советская, 27) и дважды в Минске (на улице Берута, 3).

Следствие установило, что за свои услуги гражданин Украины получал «гонорар» в размере от 400 до 2000 долларов.

Всего он передал российской стороне 400 текстовых, графических и аудиофайлов.