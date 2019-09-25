США перебросили на границу Литвы с Беларусью танковый батальон

В рамках операции армии США в Европе «Атлантическая решимость» в Литву прибывает более 500 американских военнослужащих.

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Как сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Литвы, американский контингент будет базироваться на тренировочном полигоне около города Пабраде в Швенчёнинском районе (примерно в десяти километрах от границы с Беларусью).

Сообщается, что прибывающие на ротацию американские военные представляют 1-й танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии армии США. Помимо личного состава на место базирования будет доставлена тяжелая техника — 30 танков «Абрамс», 25 боевых машин пехоты «Брэдли», 70 колесных транспортных средств.

Силы армии США прибывают «не для международных учений, а для долгосрочного развертывания», заявил министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис. В частности, упомянутый батальон пробудет в Литве до весны 2020 года.

«Мы последовательно и терпеливо стремимся к расширению долгосрочного военного участия США в Литве и регионе, — сказал литовский министр. — Поэтому развертывание армейского батальона США на более длительный период времени является хорошей и ожидаемой новостью и результатом наших усилий и инвестиций. Силы США являются жизненно важным фактором сдерживания, поэтому они будут способствовать усилиям НАТО в Балтийском регионе».

Сообщается также, что прибывающие силы армии США будут «сотрудничать и тренироваться с литовскими коллегами и другими союзниками, обмениваться опытом при осуществлении механизации сухопутных войск Литвы».

Подразделения сухопутных войск США на ротационной основе служат на территории стран Балтии и Восточной Европы в целом с весны 2014 года в рамках операции «Атлантическая решимость». Таким образом США демонстрируют союзникам по НАТО приверженность «коллективной обороне и делу обеспечения безопасности после российской агрессии в Украине».

По информации оборонного ведомства Литвы, с начала операции на территории страны было более десятка ротаций американских военных подразделений.