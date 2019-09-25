БДИПЧ ОБСЕ пришлет наблюдателей на парламентские выборы

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ намерено направить в Беларусь миссию по наблюдению за ходом парламентских выборов.

Фото с сайта lajmeshqip.com

«После получения официального приглашения наблюдать за предстоящими досрочными парламентскими выборами, запланированными на 17 ноября 2019 года, на основе выводов и заключений миссии по оценке потребностей, которая проходила 26-20 августа 2019 года, и в соответствии со своим мандатом БДИПЧ готовится к наблюдению за выборами», — говорится на сайте организации.

В связи с этим БДИПЧ ОБСЕ объявило о наборе экспертов в миссию по наблюдению за парламентскими выборами в Беларуси. Речь идет об экспертах на должности главы миссии и его заместителя, аналитиков по политическим, юридическим, избирательным вопросам и СМИ, а также координатора долгосрочных наблюдателей. Претендовать на эти места могут граждане всех стран — участниц ОБСЕ за исключением Беларуси. Последний срок подачи заявок — 2 октября.

Наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ обычно начинает свою работу в стране за 6-8 недель до даты проведения выборов.

Напомним, оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ посетила страну 26-30 августа. В отчете по итогам посещения БДИПЧ рекомендовало направить в Беларусь миссию по наблюдению за парламентскими выборами. Рекомендовано направить в Беларусь 30 долгосрочных наблюдателей ОБСЕ для отслеживания хода избирательной кампании и 400 краткосрочных, которые будут работать в день выборов и следить за ходом голосования и подсчета голосов.

В отчете также подчеркивается, что выборы пройдут «почти на год раньше срока истечения мандата нынешнего парламента».