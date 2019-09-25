Из Беларуси депортировали двух россиян-дебоширов, проживавших в Молодечно

Два россиянина были высланы из Беларуси в рамках операции «Нелегал-2019». Один из них состоял в списке лиц, уклоняющихся от воинской обязанности на родине, сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома​.

Жительница Молодечно два раза обращалась в милицию с жалобами на своего сожителя, 31-летнего гражданина РФ, устраивавшего скандалы на семейно-бытовой почве. Первый раз пара помирилась. После второго вызова сотрудники милиции задержали и доставили дебошира в РОВД.

В отношении россиянина были составлены административные протоколы за семейные скандалы и сопротивление милиционерам, также ему назначили штраф в размере более 120 рублей. Выяснилось, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за угон и кражу.

В рамках операции «Нелегал-2019» было принято решение о высылке мужчины из Беларуси в добровольном порядке с запретом въезда на территорию страны в течение 6 месяцев. Однако мужчина не покинул Беларусь, а скрылся и позже вернулся к сожительнице. Очередной скандал снова закончился звонком в милицию. Агрессора задержали и поместили в изолятор временного содержания. Теперь гражданина РФ ждет принудительная депортация на родину.

Решение о добровольной высылке за рубеж с запретом въезда в Беларусь на 6 месяцев было принято в отношении ещё одного россиянина — 29-летнего мужчины, также временно проживавшего в Молодечно. В России он находился в списке лиц, уклоняющихся от воинской обязанности. За время пребывания в Беларуси не раз привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах и семейно-бытовой конфликт.