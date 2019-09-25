Беларусь ожидает фронтальный раздел
В четверг погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления( в южных районах скажется влияние фронтального раздела).
По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность, преимущественно без осадков (лишь по югу страны пройдут дожди).
Ветер восточный умеренный.
Температура воздуха:
- минимальная ночью +1..+7°С (по юго-западу +8 +10°С; на северо-востоке на почве и местами в воздухе заморозки 0..-3°С);
- максимальная температура в середине дня +12..+18°С.