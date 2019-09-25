Беларусь ожидает фронтальный раздел

/ Общество
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В четверг погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления( в южных районах скажется влияние фронтального раздела).

По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность, преимущественно без осадков (лишь по югу страны пройдут дожди).

Ветер восточный умеренный.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +1..+7°С (по юго-западу +8 +10°С; на северо-востоке на почве и местами в воздухе заморозки 0..-3°С);
  • максимальная температура в середине дня +12..+18°С.
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Тэги: погода

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