Беларусь ожидает фронтальный раздел

В четверг погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления( в южных районах скажется влияние фронтального раздела).

По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность, преимущественно без осадков (лишь по югу страны пройдут дожди).

Ветер восточный умеренный.

Температура воздуха: