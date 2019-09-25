В Миорах произошел выброс аммиака

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25 сентября в 11:48 спасатели получили сообщение о выбросе аммиака на территории Миорского производственного участка Полоцкого молочного комбината. 

Сотрудники МЧС установили, что выброс аммиака произошел в результате разгерметизации сварного шва холодильной установки на участке от испарителя до влагораспределителя. Работа предприятия была временно приостановлена, сотрудники самостоятельно покинули небезопасную территорию.

Спасатели также эвакуировали 560 детей и 110 человек персонала школы, расположенной рядом с местом происшествия.

В 12:37 сварной шов был загерметизирован. Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.  

 

Фото vitebsk.mchs.gov.by
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Тэги: выброс аммиака Город: Миоры

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