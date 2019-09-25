В Миорах произошел выброс аммиака

25 сентября в 11:48 спасатели получили сообщение о выбросе аммиака на территории Миорского производственного участка Полоцкого молочного комбината.

Сотрудники МЧС установили, что выброс аммиака произошел в результате разгерметизации сварного шва холодильной установки на участке от испарителя до влагораспределителя. Работа предприятия была временно приостановлена, сотрудники самостоятельно покинули небезопасную территорию.

Спасатели также эвакуировали 560 детей и 110 человек персонала школы, расположенной рядом с местом происшествия.

В 12:37 сварной шов был загерметизирован. Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.