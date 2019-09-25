Фотофакт. Комплекс для Национальной академии тенниса возведут на пр. Победителей

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Перед объектами Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису планируется построить новое здание длиной 110 метров.

Источник: minsknews.by

Оно займет свободное место вдоль проспекта между главным корпусом «Атланта» и торговым центром «Замок», сообщает агентство «Минск-Новости».


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При строительстве фактически создается единый комплекс академии тенниса, для чего существующую спортивную базу надо дополнить необходимыми элементами: бассейном, медико-восстановительным центром, объектом общественного питания и жилыми номерами.

Для инвестиционной окупаемости проекта в здании предусмотрены дополнительные помещения для сдачи в аренду, но речь не идет о торговле.

Концепция проекта комплекса одобрена членами архитектурно-градостроительного совета.
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Тэги: теннис белорусский теннис проспект Победителей ТМ-7 Персона: Анатолий Цейтлин Город: Минск

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