Фотофакт. Комплекс для Национальной академии тенниса возведут на пр. Победителей

Перед объектами Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису планируется построить новое здание длиной 110 метров.

Источник: minsknews.by

Оно займет свободное место вдоль проспекта между главным корпусом «Атланта» и торговым центром «Замок», сообщает агентство «Минск-Новости» .

При строительстве фактически создается единый комплекс академии тенниса, для чего существующую спортивную базу надо дополнить необходимыми элементами: бассейном, медико-восстановительным центром, объектом общественного питания и жилыми номерами.

Для инвестиционной окупаемости проекта в здании предусмотрены дополнительные помещения для сдачи в аренду, но речь не идет о торговле.

Концепция проекта комплекса одобрена членами архитектурно-градостроительного совета.