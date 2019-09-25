Фотофакт. Комплекс для Национальной академии тенниса возведут на пр. Победителей
Перед объектами Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису планируется построить новое здание длиной 110 метров.
Оно займет свободное место вдоль проспекта между главным корпусом «Атланта» и торговым центром «Замок», сообщает агентство
При строительстве фактически создается единый комплекс академии тенниса, для чего существующую спортивную базу надо дополнить необходимыми элементами: бассейном, медико-восстановительным центром, объектом общественного питания и жилыми номерами.
Для инвестиционной окупаемости проекта в здании предусмотрены дополнительные помещения для сдачи в аренду, но речь не идет о торговле.
Концепция проекта комплекса одобрена членами архитектурно-градостроительного совета.