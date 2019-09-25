Из витебской семьи изъяли детей после ночевки сына в подъезде

Прокуратура Витебска потребовала лишить родительских прав супругов, чей четырехлетний сын ночевал в подъезде в чужой коляске, а также изъять мальчика и его двух сестер из семьи.

«В марте 2019 года семью сняли с учета в связи с улучшением ситуации. Но выводы учреждения образования о семейном благополучии были явно поспешными и необоснованными», — сообщили в прокуратуре.

Вечером 11 августа отец ребенка напился и избил сначала жену, а когда та ушла, то и сына. Ребенок провел ночь на лестничной площадке и уснул в чужой коляске. Утром мальчика доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями.

Пострадавшему присвоили статус оставшегося без попечения родителей. Его 10- и 18-летнюю сестер передали родным отцам.