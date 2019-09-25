Из витебской семьи изъяли детей после ночевки сына в подъезде

/ Общество
Просмотров: 237

Прокуратура Витебска потребовала лишить родительских прав супругов, чей четырехлетний сын ночевал в подъезде в чужой коляске, а также изъять мальчика и его двух сестер из семьи.


На витебчанина завели уголовное дело за избиение жены и четырехлетнего сына

«В марте 2019 года семью сняли с учета в связи с улучшением ситуации. Но выводы учреждения образования о семейном благополучии были явно поспешными и необоснованными», — сообщили в прокуратуре.

Вечером 11 августа отец ребенка напился и избил сначала жену, а когда та ушла, то и сына. Ребенок провел ночь на лестничной площадке и уснул в чужой коляске. Утром мальчика доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями.

Пострадавшему присвоили статус оставшегося без попечения родителей. Его 10- и 18-летнюю сестер передали родным отцам.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: насилие в семье избиение жены избиение сына лишение родительских прав Город: Витебск

Другие материалы на эту тему:

Финальный показ документального спектакля «Семь» прошел в Минске

Финальный показ документального спектакля «Семь» прошел в Минске

О насилии в семье молчать нельзя!

О насилии в семье молчать нельзя!

От насилия в семье детей спасет чувственная связь с родителями

От насилия в семье детей спасет чувственная связь с родителями

Skype в помощь жертвам домашнего насилия

Skype в помощь жертвам домашнего насилия