Эстония будет взимать с белорусов госпошлину при оформлении долгосрочных виз. Сбор составит 80 евро

25 сентября МИД Эстонии отправил на согласование законопроект, отменяющий действующее для белорусов с 2011 года освобождение от уплаты госпошлины при оформлении долгосрочной эстонской визы (категория D). Аналогичное решение принято также в отношении граждан Украины, сообщает Postimees .

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, предложение отменить освобождение от пошлин при оформлении национальных виз для белорусов и украинцев появилось в МИД еще весной и одобрено в стратегии госбюджета. В целом, МИД Эстонии планирует пополнить госбюджет за счет граждан Беларуси на 50 000 евро.

Виза позволяет пребывать в Эстонии более 90 дней и выдается для работы, обучения, воссоединения семьи и т.д. Решение о возврате госпошлины связано с тем, что заявки на получение долгосрочных виз в большинстве своем подаются трудовыми мигрантами.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что бесплатные визы способствовали развитию связей с Беларусью и Украиной, однако решение привело к дискриминации граждан других стран.

«Предприятия, которые хотели нанять работников из других стран за пределами ЕС, тем самым оказались в худшем положении. В результате усилилось давление предпринимателей на государство, которые просили отменить пошлину за долгосрочную визу и для граждан других стран, что с точки зрения государства неразумно в долгосрочной перспективе», — отмечается в пояснительной записке.

Представитель министерства Лийза Тоотс также отметила, что для белорусов, как и для украинцев, останется возможность делать, при необходимости, исключения, и Эстония продолжит всесторонне поддерживать программу Восточного партнерства ЕС.