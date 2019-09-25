Группа граждан Беларуси и России помогала мигрантам попасть в ЕС

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Сотрудники ГУБОПиК пресекли деятельность международной преступной группы, которая занималась незаконной миграцией иностранных граждан транзитом через Беларусь.

По информации МВД, жители Толочинского района использовали два автомобиля, которые в последующем находились под наблюдением оперативников от границы России до приграничной зоны в Поставском районе.


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Удостоверившись, что трое мигрантов на борту «Фольксвагена», офицеры ГУБОПиК и сотрудники Полоцкого погранотряда задержали нелегальных мигрантов на удалении 4,6 км от госграницы возле населенного пункта Боровые Браславского района.

Один из лидеров преступной организации, гражданин России, предварительно высаживался в приграничной зоне, осматривался и намечал пути прохода вне пунктов пропуска. А задачей белорусов являлась беспрепятственная перевозка мигрантов из России и высадка их вблизи границы с Литвой.

В отношении троих организаторов возбуждено уголовное дело. Выходцы из Азии, которым те помогали, сейчас находятся в ИВС до решения вопроса о депортации.
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Тэги: незаконная миграция мигранты ГУБОПиК Город: Поставы

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