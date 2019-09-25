В российский прокат не пустили фильм со Скарлетт Йоханссон про воображаемого Гитлера
Сатирическая комедия «Кролик Джоджо» режиссера Тайки Вайтити не выйдет в российском прокате.
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Действие картины происходит во время Второй мировой войны. Главный герой, десятилетний немецкий мальчик Джоджо, придумал себе воображаемого друга, который выглядит как Адольф Гитлер, но характер у него совершенно иной. Мальчик решает донести на свою мать, чтобы его похвалили в молодежном нацистском лагере. Однако воображаемый Гитлер, которого сыграл режиссер Тайка Вайтити, против.
В США «Кролик Джоджо» выйдет 18 октября.