В российский прокат не пустили фильм со Скарлетт Йоханссон про воображаемого Гитлера

Сатирическая комедия «Кролик Джоджо» режиссера Тайки Вайтити не выйдет в российском прокате.

Об этом сообщает kinoreporter.ru со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Двадцатый Век Фокс СНГ».

Действие картины происходит во время Второй мировой войны. Главный герой, десятилетний немецкий мальчик Джоджо, придумал себе воображаемого друга, который выглядит как Адольф Гитлер, но характер у него совершенно иной. Мальчик решает донести на свою мать, чтобы его похвалили в молодежном нацистском лагере. Однако воображаемый Гитлер, которого сыграл режиссер Тайка Вайтити, против.

В США «Кролик Джоджо» выйдет 18 октября.