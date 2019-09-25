Администрация Трампа опубликовала стенограмму разговора с Зеленским

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Текст получасовой беседы, которая состоялась 25 июля, опубликовали на сайте Белого дома.

Согласно стенограмме разговора, Трамп несколько раз упомянул потенциального оппонента на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и его сына и то, что расследование против него было прекращено, и просил украинского лидера посотрудничать c генеральным прокурором Уильямом Барром и адвокатом Руди Джулиани, передает NV.ua.

На реплику Трампа о том, что Байден хвастался о прекращении расследования и просьбе рассмотреть этот «ужасный для меня» вопрос, Зеленский ответил, что его партия получила большинство на парламентских выборах, и новый генпрокурор Украины будет на «100% его человеком».

«Он или она изучат эту ситуацию, а именно компанию о которой вы упоминали», — заявил Зеленский.


«Грязная охота на ведьм». В США заявили о начале процедуры импичмента

Трамп признался, что по телефону обсуждал с Зеленским коррупцию и вспоминал Джо Байдена и его сына, которые «создавали коррупции в Украине». Однако глава Белого дома отрицает, что оказывал давление на официальный Киев.

После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за предполагаемого давления на президента Украины.
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Тэги: импичмент Украина-США Персона: Джо Байден Владимир Зеленский Дональд Трамп Город: Вашингтон

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