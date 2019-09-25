Товарооборот Беларуси с ЕС в январе-июле сократился на 10,3 процента

По данным Белстата, он составил 9 млрд 119,7 млн долларов.

До 2017 года товарооборот с ЕС сокращался на протяжении более чем трех лет. В 2016 году по сравнению с 2015-м он уменьшился на 22,3% до 11 млрд 175,7 млн долларов, в 2015 году снижение товарооборота составило 28,5% по сравнению с 2014-м. В 2017 году товарооборот вырос на 30%, в 2018-м — на 19,6% до 17 млрд 331,9 млн долларов.

Экспорт товаров в ЕС в январе-июле 2019 года к аналогичному прошлогоднему периоду сократился на 18,6% до 5 млрд 12,8 млн долларов (увеличение в январе-июле 2018-го составляло 46,5%), импорт — вырос на 2,4% до 4 млрд 106,9 млн (+15,1%). Положительное сальдо внешней торговли товарами в январе-июле 2019 года составило 905,9 млн долларов.

Основными торговыми партнерами Беларуси с января по июль являлись: Россия — 48,5% всего объема товарооборота, Украина — 7,9%, Китай — 6%, Германия— 4,1%, Британия — 4%, Польша — 3,8%, Литва — 2,1%, Нидерланды — 1,8%, Бразилия и Казахстан — по 1,4%, США и Италия — по 1,3%, Турция — 1,2%.