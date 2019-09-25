Контрразведчики Службы безопасности Украины выкрали в ЛНР сепаратиста

По результатам спецоперации жителя Луганской области вывели на контролируемую украинским властям территорию и задержали его.

Фото: СБУ

По сообщению пресс-службы СБУ, на протяжении 2014-2015 годов сепаратист принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в частности в ожесточенных боевых действиях недалеко от Дебальцево. Впоследствии он совершал боевые дежурства на блокпостах самопровозглашенной ЛНР возле Сорокино.

По состоянию на сентябрь 2019 года он проходил военную службу в т.н. Таможенном комитете ЛНР.

Сейчас решается вопрос относительно избрания задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение им преступлений.