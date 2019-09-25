Видеофакт. Николай Лукашенко раздал урожай с полей президента пожилым людям и детям

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Младший сын президента отвез урожай в подшефные организации.

В сюжете телеканала «Беларусь 1» показали привезенные в дом-интернат для ветеранов и людей с ограниченными возможностями на столичной улице Ваупшасова мешки картошки, корзины с дынями и яблоками, банки с соленьями и вареньем, приготовленные поварами президента, и мед из Александрии.

Николая Лукашенко сопровождали пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, личный врач президента Светлана Коношенко, его первая учительница Мария Богомолова и другие.
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Тэги: урожай подшефный дом-интернат Персона: Николай Лукашенко

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