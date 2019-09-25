Победителем литературной премии имени Ежи Гедройца стал Илья Син
Церемония прошла в минском Дворце искусства вечером 25 сентября.
Илья Син победил с книгой Libido. Лауреат получил 14 тысяч рублей.
Второе место занял Михал Андрасюк с книгой «Поўня». Его приз — творческий отдых в Балтийском центре писателей и переводчиков на шведском острове Готланд.
Третьей стала автор книги «Садомская яблыня» Алена Брава. Ее приз — выпуск аудиокниги.
Во время церемонии впервые была вручена награда в номинации «Выбор Алексиевич». Приз — телефон iPhone Xr. — получил Сергей Календа.
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Премия имени Ежи Гедройца вручается с 2012 года. Ее лауреатами становились Павел Костюкевич, Владимир Некляев, Игорь Бобков, Виктор Казько, Макс Щур, Дмитрий Бартосик и Владимир Орлов.