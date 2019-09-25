Победителем литературной премии имени Ежи Гедройца стал Илья Син

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Церемония прошла в минском Дворце искусства вечером 25 сентября.

Илья Син победил с книгой Libido. Лауреат получил 14 тысяч рублей.

Второе место занял Михал Андрасюк с книгой «Поўня». Его приз — творческий отдых в Балтийском центре писателей и переводчиков на шведском острове Готланд.

Третьей стала автор книги «Садомская яблыня» Алена Брава. Ее приз — выпуск аудиокниги.

Во время церемонии впервые была вручена награда в номинации «Выбор Алексиевич». Приз — телефон iPhone Xr. — получил Сергей Календа.

Премия имени Ежи Гедройца вручается с 2012 года. Ее лауреатами становились Павел Костюкевич, Владимир Некляев, Игорь Бобков, Виктор Казько, Макс Щур, Дмитрий Бартосик и Владимир Орлов.

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Тэги: премия имени Ежи Гедройца белорусская литература Персона: Илья Син Михал Андрасюк Алена Браво Город: Минск

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