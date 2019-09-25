Фотофакт. На «БелАЗе» собрали четырехтысячный по счету 130-тонник

Юбилейный самосвал «БелАЗ-7513» сошел с заводского конвейера в преддверии Дня машиностроителя и отправится в Россию.

Памятное событие случилось в присутствии не только коллектива цеха, но и руководства предприятия, а также представителей российской компании «Апатит». В Кировском филиале последней и предстоит трудится юбилейному 130-тоннику, сообщили агентству «Минск-Новости» в пресс-центре предприятия.

За два года в АО «Апатит» поставят 32 единицы 130-тонных самосвалов.

Еще одним значимым событием в жизни предприятия стала победа в тендере на поставку в 2019-2020 годах в Индию 77 карьерных самосвалов грузоподъемностью 180 тонн.