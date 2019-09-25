БАТЭ не смог сократить отставание от брестского «Динамо»

За игрой на стадионе следили более 10 тысяч зрителей.

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Перенесенный матч в Бресте завершился со счетом 1:1.

На 47-й минуте у брестчан забил Гордейчук, на 54-й счет сравнял Драгун.

  • ДИНАМО Бр: Гутор, Веретило, Дуарте, Кики, Павловец, Кисляк, Нойок, Нехайчик, Милевский, Гордейчук (Савицкий, 85), Лаптев (Хобленко, 67).
  • БАТЭ: Чичкан, Филипович, Драгун, Копитович, Скавыш, Риос, Филипенко, Стасевич, Бага, Милич (Мукам, 84), Симович.

Ничья в этом матче в пользу брестчан: они опережают действующих чемпионов на пять очков, но у БАТЭ есть игра в запасе.

Из первой четверки победу в последней игре одержало лишь минское «Динамо». Клубы из Бреста, Борисова и Солигорска сыграли вничью.
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Тэги: ФК Динамо-Брест ФК БАТЭ Персона: Станислав Драгун Город: Брест

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